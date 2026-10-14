ARN en Norte de Santander se sumó al plantón nacional por la reactivación y la defensa. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Los contratistas y empleados de carrera administrativa de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN- en Norte de Santander, se sumaron al plantón nacional por la reactivación y la defensa de lo pactado en los acuerdos de paz.

“No más bloqueo presupuestal, NO más asfixia institucional” fue la consigna que motivo a estas personas a participar en la jornada, que se llevó a cabo de manera pacífica.

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Firmantes de paz se unieron a la jornada

En la jornada llevada a cabo este martes 13 de octubre, también participaron varios firmantes de los acuerdos de paz.

“Los firmantes de Norte de Santander también estamos acompañando este gran plantón nacional con la Agencia para la Reconstrucción y la Rehabilitación”, dijo Yesenia Soto, firmante del Acuerdo de Paz y enlace de Reincorporación.

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“Estamos aquí en Norte de Santander presentes porque creemos que la dignificación de un trabajo es muy importante y estamos también defendiendo porque no es posible que se siga manteniendo esta asfixia institucional porque aquí están también contratistas y personas que trabajan en la agencia y que tienen una amplia gama de funciones y que es muy importante permanecer”, expresó la mujer.

Exigen cumplimiento a lo pactado en los acuerdos de paz

Soto hizo un llamado a mantener un especial cumplimiento de los pactado hace diez años, por quienes le apostaron a la paz, sobre todo en un departamento tan convulsionado en materia de orden público, como lo es Norte de Santander.

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“El acuerdo de paz es institucional y por lo tal debemos defenderlo y estamos también en pro de esa defensa y sabemos que la agencia en este momento está prácticamente bloqueada de manera institucional. Entonces hacemos un llamado importante en este día tan especial para mantener también ese cumplimiento del acuerdo y que los firmantes podamos estar en esa función de construir paz debemos tener una agencia activa y tenemos que tener también los funcionarios dignificados también”.

ARN en Norte de Santander se sumó al plantón nacional por la reactivación y la defensa. / Foto: Cortesía. Ampliar ARN en Norte de Santander se sumó al plantón nacional por la reactivación y la defensa. / Foto: Cortesía. Cerrar

Actualmente, la ARN en Norte de Santander adelanta proyectos en materia de vivienda y productivos para los firmantes del acuerdo de paz.