Mujer murió tras ser arrollada por una patrulla de la Policía en Los Patios, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Una mujer murió luego de ser arrollada por una motocicleta institucional de la Policía Nacional cuando intentaba cruzar la avenida 10, a la altura de la entrada al barrio Montebello Uno, en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta.

De acuerdo con la información entregada por la Mecuc, en el siniestro vial estuvieron involucradas dos uniformadas que se movilizaban en la motocicleta institucional y la mujer que transitaba como peatón.

Se trata de las patrulleras de Policía Cindy Muriel y Amanda Rodríguez. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, debido a que no portaba documentos de identidad al momento de los hechos.

Tras el accidente, la ciudadana fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

Por su parte, las dos policías involucradas fueron trasladadas a un centro médico para su valoración.

La institución informó que, una vez conocido el caso, se coordinó la intervención de las autoridades de tránsito y se activaron los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La Policía Metropolitana de Cúcuta lamentó el fallecimiento de la mujer y expresó sus condolencias a sus familiares, mientras avanzas las actuaciones para determinar cómo se produjo el siniestro vial.