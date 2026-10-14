Cámara de Comercio de Cúcuta apoya propuesta para que la frontera tenga un fin de año sin IVA

Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta y zona de frontera cada vez se escuchan más las voces de apoyo a la propuesta del alcalde Jorge Acevedo, para que la ciudad tenga un fin de año sin IVA. Lo anterior, como una medida que busca incentivar la economía en esta región del país.

Empresarios agremiados en la Cámara de Comercio de esta ciudad, aseguran que esta propuesta le daría un respiro económico a quienes hoy le siguen apostando a esta región.

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Reactivación económica de la frontera requiere medidas de corto y largo plazo

De acuerdo con Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, la eliminación temporal del IVA podría contribuir a incentivar el consumo a corto plazo. Sin embargo, indicó que para lograr una recuperación sostenida del comercio fronterizo, es necesarias varias acciones en materia de seguridad, infraestructura y costos operativos.

Por lo anterior, Castillo aseguró que ya radicaron ante el Gobierno Nacional una solicitud con varios puntos que comprende:

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Un régimen tributario especializado para temas fronterizos. Una extensión directamente en lo que tiene que ver con el régimen ZESE. Fortalecimiento de la zona franca directamente y la promoción básica hacia esa dinamización real del comercio entre Colombia y Venezuela. Medidas de seguridad.

“Sí apoyamos la iniciativa del señor alcalde pero hay que pensar en definitivamente solucionar las fallas estructurales de esta región como nuestra conectividad e infraestructura vial que nos comunique con la Costa Caribe, con el centro del país que se traducen mayores costos logísticos para que nuestros empresarios puedan exportar”, dijo el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio.