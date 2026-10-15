Amaranto Perea tras eliminación del Medellín: “Hicimos todo muy mal en el primer tiempo”

Tras la caída del Deportivo Independiente Medellín 3-2 frente a Atlético Nacional, Amaranto Perea, DT Poderoso, fue autocrítico al analizar la actuación del su equipo en el primer tiempo del clásico ante Nacional. El entrenador reconoció las dificultades defensivas de sus dirigidos y aseguró que el rival encontró demasiadas facilidades para generar peligro.

Le puede interesar: Jhon Arias carga contra hinchas de Fluminense: “Creo que tienen amnesia, soy parte de su historia”

“Hicimos todo mal en el primer tiempo, todo mal. Todo mal, muy mal”, expresó el técnico, quien explicó que Medellín sabía que Nacional buscaría generar superioridad por el centro del campo, pero no logró contrarrestar su movilidad ni su buen manejo de la pelota.

Perea también manifestó su preocupación por los problemas defensivos que ha mostrado el equipo. Según el entrenador, Medellín necesita corregir esos errores para evitar que sus rivales conviertan con tanta facilidad.

El descuento no fue suficiente

El técnico destacó una mejoría en la segunda mitad, especialmente en la actitud de sus jugadores y en la intención de tener más posesión. Sin embargo, reconoció que remontar una desventaja de dos goles ante un rival con jugadores de calidad era una tarea complicada.

“En el segundo tiempo estuvimos cerca, creo que mejoramos en actitud, mejoramos en la personalidad de tener la pelota y con eso creo que nos metimos en partido, pero ya con una desventaja de dos goles abajo ante un rival que tiene muy buenos jugadores se hacía muy complejo”, explicó.

Perea también detalló que los cambios buscaban darle mayor control del balón al equipo y aprovechar los espacios entre el mediocampo de Nacional. Además, consideró que la rápida pérdida de la pelota durante la primera parte impidió ejecutar el plan de juego.

“Hemos decepcionado a nuestra gente”

El entrenador no ocultó su frustración y reconoció el impacto que tiene la derrota para los aficionados del conjunto antioqueño. “Bueno, yo diría que resumiría con decepción. La verdad es que hemos decepcionado a nuestra gente”, afirmó Perea.

El estratega entendió la rabia de los hinchas por perder el clásico y admitió que las palabras difícilmente cambiarían su sentimiento después de quedar fuera del torneo. Así mismo, pidió disculpas por el rendimiento del equipo durante el primer tiempo, aunque valoró el coraje mostrado en la segunda mitad.

Con esta eliminación, el Medellín deberá concentrarse en mantenerse entre los mejores ocho en el campeonato de la Liga Colombiana. Actualmente se encuentra en la casilla número 5 con 23 puntos y jugará el próximo 17 de octubre contra Once Caldas por la fecha 15 del torneo finalización.