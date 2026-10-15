Ladrón de camionetas se escondió en un hospital para evitar ser capturado en el sur de Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron en flagrancia a un hombre por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

De acuerdo con la información, los hechos se desarrollaron luego de que los uniformados fueran alertados por la central de radio sobre el robo de un vehículo en la localidad de Puente Aranda.

Tras activar el plan candado y ubicar el vehículo en el parqueadero de un hospital en el barrio Usatama, los policías interceptaron el carro y hallaron a un hombre en su interior. Al practicarle la requisa, se le halló una pistola traumática con munición, además de un celular de alta gama.

Así mismo, se logró la recuperación del vehículo avaluado en aproximadamente 130 millones de pesos. Posteriormente, el capturado de 28 años, junto con el automotor recuperado y el celular, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

Cabe resaltar que en la localidad de Los Mártires se ha logrado disminuir en un 11% el hurto de automotores y aumentar en un 10% la recuperación de vehículos, ratificando así el compromiso institucional con la seguridad y convivencia ciudadana.