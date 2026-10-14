Contraloría de Bogotá abre indagación preliminar por el estado de la grama de El Campín

IDRD responde a críticas por el mal estado de la gramilla del Estadio El Campín

La Contraloría de Bogotá anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer si las condiciones de operación y mantenimiento del estadio El Campín, así como la ejecución de su contrato de concesión, han generado afectaciones a los intereses patrimoniales de la ciudad.

“La investigación no se limitará al estado de la gramilla, también examinará el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento y la disponibilidad del estadio, así como las posibles consecuencias económicas que estos hechos puedan representar para el patrimonio público del Distrito Capital”, anunció la Contraloría.

En desarrollo de esta actuación, el organismo de control examinará cuatro aspectos:

1. Cumplimiento del contrato de concesión: verificar la correcta ejecución del contrato especialmente las obligaciones relacionadas con la disponibilidad del estadio para eventos deportivos, el mantenimiento de la gramilla y la responsabilidad por los costos de su recuperación o reemplazo.

2. Supervisión e interventoría: evaluar el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría y de la supervisión a cargo del IDRD, frente al estado, mantenimiento y reemplazo de la gramilla, incluida la justificación de los pagos efectuados con recursos públicos.

3. Impactos económicos e incumplimientos: establecer las posibles consecuencias económicas derivadas de la indisponibilidad del estadio, los aplazamientos o cancelaciones de partidos y las eventuales reclamaciones,indemnizaciones o contingencias que puedan comprometer los recursos

4. Protección del patrimonio público: determinar la existencia de posibles irregularidades con incidencia fiscal y, de ser procedente, establecer y cuantificar el eventual daño patrimonial e identificar a los presuntos responsables.

Finalmente, la Contraloría adelantará una Auditoría de Cumplimiento orientada a evaluar integralmente la ejecución del contrato de Asociación Público-Privada del estadio, así como la gestión del IDRD.