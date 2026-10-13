Temblor de magnitud 5.0 se sintió en Colombia HOY 13 de octubre: epicentro en Santander

El Servicio Geológico Colombiano informó que, en la tarde de este martes, 13 de octubre, un temblor de magnitud 5.0 se sintió en varias regiones del país.

Según el SGC, el epicentro fue en el municipio de Los Santos, departamento de Santander, y tuvo una profundidad de 149 kilómetros.

En redes sociales, personas aseguran que se sintió con fuerza en ciudades como Medellín, Envigado y Tunja.

¿Qué precauciones tomar ante un temblor?

Si usted vive en una zona propensa a los movimientos sísmicos, debe tener en cuenta que se deben tomar ciertas precauciones para actuar de la mejor manera en una situación de riesgo, pues no hay una manera exacta para conocer cuándo se pueden presentar estos fenómenos naturales.

Qué hacer antes de : Es necesario que identifique los objetos que puedan representar un peligro durante un sismo , ya sean espejos, cuadros, lámparas, etc., también debe conocer cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua, pues ante una emergencia, una fuga de estas puede representar un mayor peligro, finalmente tenga una reserva de alimentos no perecederos para al menos tres días.

: Es necesario que , ya sean espejos, cuadros, lámparas, etc., también debe conocer cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua, pues ante una emergencia, una fuga de estas puede representar un mayor peligro, finalmente tenga una reserva de alimentos no perecederos para al menos tres días. Qué hacer durante : En medio de la emergencia, mantenga la calma, échese al piso, cúbrase y sosténgase fuerte bajo un lugar seguro como un escritorio o mesa. Si se encuentra en la calle, aléjese de los postes y cables eléctricos, por otro lado, si se encuentra en un carro en movimiento, pare lo más rápido posible y permanezca dentro del vehículo.

: En medio de la emergencia, como un escritorio o mesa. Si se encuentra en la calle, aléjese de los postes y cables eléctricos, por otro lado, si se encuentra en un carro en movimiento, pare lo más rápido posible y permanezca dentro del vehículo. Qué hacer después de: En caso de quedar atrapado, evite encender fuego, evite el movimiento y cúbrase la boca, es posible que existan réplica s si es un sismo o terremoto de gran magnitud, por lo que, si está a salvo, evite volver a lugares afectados y ayude a quienes puedan estar atrapados en los escombros.

¿Cómo recibir alertas de sismos en su celular?

En Android

Si usted tiene un teléfono celular Android, debe dirigirse a la opción Abrir Configuración; a continuación, ingresar a Seguridad y emergencia; luego seleccionar Alertas de terremotos, si no encuentra “Seguridad y emergencia”, buscar “Ubicación” y luego “Avanzada” para encontrar la opción de “Alertas de sismos”; finalmente indicar en la opción Activar la alerta.

En iPhone

Si su celular es un iPhone, debe saber que estos equipos de telefonía sí tienen esta opción, pero en países como Colombia, funcionan de una manera diferente, lo puede activar de dos formas: