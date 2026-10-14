Ejército y Policía incautan una tonelada de cocaína cerca del Tayrona: el cargamento iba para EEUU

El Ejercito en coordinación con la Policía incautó una tonelada de clorhidrato de cocaína en una zona rural de Santa Marta, Magdalena, en una operación coordinada con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Las operación se desarrolló en la vereda Calabazo, jurisdicción del corregimiento de Bonda, donde investigadores de la Unidad de Investigaciones Sensitivas de la Dirección de Antinarcóticos ubicaron el estupefaciente oculto en una bodega improvisada en un paraje rural próximo al Parque Nacional Natural Tayrona.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el cargamento pertenecería a estructuras criminales vinculadas al Frente Libardo Vergel, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS). Las autoridades establecieron que la cocaína tendría como destino final Estados Unidos, donde sería distribuida una vez se concretaran las coordinaciones para su envío.

Según la Policía, la incautación representa una afectación superior a los 5.500 millones de pesos a las finanzas de estas estructuras criminales. Además, se evitó que aproximadamente 2,5 millones de dosis de cocaína llegaran a los mercados ilegales.

El director de Antinarcóticos de la Policía, brigadier general William Castaño Ramos, destacó la coordinación entre las autoridades colombianas y estadounidenses, así como el trabajo conjunto con las Fuerzas Militares para afectar las finanzas y las capacidades logísticas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.