Lluvias no significa que no se presente el fenómeno de El Niño en el Quindío: CRQ

Armenia

Tras la declaratoria del IDEAM del fenómeno de El Niño, desde la autoridad ambiental del Quindío llaman a ahorrar agua, ya que la presencia de lluvias no significa que pueda presentarse desabastecimiento y/o racionamientos.

El director encargado de la Corporación Autónoma del Regional del Quindío, CRQ Juan Esteban Cortés indicó “la autoridad ambiental ha generado lineamientos muy importantes en cuanto a la gestión de la demanda del recurso hídrico, buscando disminuir la misma.

¿Cómo? Prohibiendo el lavado de vehículos en nuestros hogares, el lavado de fachadas y andenes, prohibiendo el riego de jardines con manguera, prohibiendo el llenado de piscinas.

Este tipo de acciones lo que buscan es impactar la demanda del recurso hídrico y que con ello generemos menos uso de este recurso y así transferirlo en menos presión sobre el recurso hídrico.

También venimos trabajando en todo lo relacionado con la reglamentación de las quemas, de los permisos de carbón, para que esto no sea una causa probable de un inicio de un incendio de cobertura vegetal o forestal, dijo el director de CRQ.

Presencia de lluvias no significa que no haya fenómeno de El Niño

El director de la CRQ: Lo más importante es que tengamos claro que la presencia de lluvias que hemos tenido en los primeros días del mes de octubre no significa que ya no estemos en un fenómeno del Niño. Lo que significa es que estamos en los meses de mayor nivel de lluvias para nuestro país y para nuestra región y claramente para nuestro departamento. Pero que este nivel de lluvias va a estar muy por debajo del promedio multianual que hemos venido registrando.

Es decir, es un periodo de lluvias, pero dentro del fenómeno del Niño, menos eventos o más bien menor frecuencia de lluvias y menos intensidad de las lluvias o también podremos tener mucha intensidad de las lluvias en un poco en un corto lapso de tiempo. Eso generará también algún tipo de eventos que generemos o que debamos atender, puntualizó el director de la autoridad ambiental.