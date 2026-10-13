Lluvias afectaron el desmonte del puente de la carrera Séptima con calle 100

Las fuertes lluvias de las últimas horas afectaron los cronogramas de actividades proyectadas para el desmonte del puente de la carrera Séptima con calle 100, debido a que ponían en riesgo la seguridad de los trabajadores del proyecto.

“Desde el viernes no hemos parado de trabajar; sin embargo, la lluvia no nos ha permitido avanzar como teníamos proyectado. El personal ha tenido que parar en diferentes momentos, porque gran parte del equipo de trabajo es eléctrico y eso genera un alto riesgo para las personas que están trabajando en esta obra. Para nosotros lo más importante siempre va a ser la seguridad, no solo de las personas que trabajan en la obra, sino, por supuesto, de los transeúntes y vehículos que transitan por esta zona”, dijo Orlando Molano, director del IDU.

Pese a esta contingencia, el contratista reforzó el personal, los equipos y los protocolos de seguridad para tratar de avanzar con los trabajos, incluso con la expectativa de la disminución de las lluvias durante la noche y la madrugada del lunes festivo. Finalmente, se alcanzaron a desmontar dos vigas de aproximadamente 35 toneladas cada una y 19 metros de longitud.

Así las cosas, si el factor clima lo permite, las labores de desmonte continuarán en horario nocturno, e incluso, durante el próximo fin de semana.

“Este desmonte del puente estaba programado para noviembre. Como nosotros nos comprometimos a que este puente esté habilitado en un año, lo que estamos haciendo es adelantar el trabajo. Esta situación no representa retrasos, ni sobrecostos para la obra”, añadió el director Molano.

Para el desmonte del puente, inicialmente se contempló el retiro de una viga por noche, sin embargo, buscando disminuir los tiempos de intervención y el impacto en la movilidad del sector, se tomó la decisión técnica de concentrar e intensificar los trabajos durante el último fin de semana de receso escolar, aprovechando la disminución del flujo vehicular.