Pronóstico del IDEAM para esta semana: lista de zonas con fuertes lluvias del 13 al 16 de octubre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un comunicado advirtiendo una semana con alta nubosidad y precipitaciones severas en gran parte del país.

De acuerdo con la entidad, las condiciones nubosas prevalecerán en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, donde se esperan lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas, con mayor fuerza durante las tardes y las noches.

¿Cómo estará el clima en Bogotá esta semana?

En el caso de Bogotá, el IDEAM indicó que la capital experimentará cielos mayormente nublados con lluvias en el oriente y sur a diferentes horas, y aguaceros en el norte y noroccidente de la ciudad.

Según el IDEAM, el comportamiento de las lluvias variará a lo largo de la semana.

Zonas con fuertes lluvias del 13 al 16 de octubre

Martes 13 de octubre

Para este martes 13 de octubre de 2026, se pronostican lluvias fuertes con tormentas eléctricas en La Guajira, Cesar, el norte y oriente de Magdalena, Atlántico, el norte y sur de Bolívar, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, el sur de Santander, el norte y occidente de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, el sur de Valle del Cauca y el oriente de Cauca.

En contraste, se esperan lluvias moderadas en zonas de Sucre, Quindío, Nariño y el occidente de Putumayo. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en zonas del occidente de Arauca y Casanare, el sur y occidente de Meta, Vichada, Guainía, el oriente de Guaviare, Vaupés y Amazonas, las precipitaciones serán ligeras.

Miércoles 14 de octubre

Para el miércoles, la intensidad de lluvias y tormentas se concentrará en Córdoba, Antioquia, el occidente de Boyacá, el norte y occidente de Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda, el centro y oriente de Cauca y el sur de Nariño.

En cambio, se prevén lluvias moderadas en sectores del sur de La Guajira, el norte y sur de Cesar, el centro y sur de Bolívar, Norte de Santander, el oriente y sur de Santander, el centro-oriente y sur de Chocó, Valle del Cauca, Meta, el occidente de Caquetá, Vichada, Guainía, el oriente de Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Jueves 15 de octubre

Para el jueves 15 de octubre, aunque se prevé tiempo seco en el Atlántico y sectores del oriente de la región Caribe, Orinoquia y el noroccidente de la Amazonia, las tormentas y lluvias fuertes golpearán fuertemente a Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, el occidente de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guainía, Vaupés, el oriente de Caquetá, Putumayo y Amazonas.

En sectores del sur de Cesar, centro y sur de Bolívar, Quindío, Casanare, Meta, Vichada y Guaviare, se anticián lluvias moderadas.

Viernes 16 de octubre

Finalmente, el viernes se espera una jornada húmeda, con lluvias fuertes y tormentas eléctricas en sectores del sur de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, el occidente de Boyacá, el norte y occidente de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, el sur de Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, el suroccidente de Meta, Caquetá, Putumayo, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

Lluvias moderadas: en el sur de La Guajira, Atlántico, Quindío, Arauca y Casanare.

en el sur de La Guajira, Atlántico, Quindío, Arauca y Casanare. Lluvias ligeras y ocasionales: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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