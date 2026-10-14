Panamá reporta la primera muerte tras el terremoto de magnitud 7.5

La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) confirmó la muerte de Elena Barría, una mujer de 68 años quien estaba gravemente herida tras el terremoto de magnitud 7.5 que golpeó el país el 9 de octubre.

“Desde la Caja del Seguro Social extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor. Acompañamos a todos quienes la conocieron, reconociendo la fortaleza y entereza que demostraron tanto la paciente como sus familiares durante este difícil proceso”, señaló la CSS en un comunicado.

Tras este reporte, esta se convierte en la primera muerte registrada desde el terremoto.

Confianza internacional

Panamá busca preservar la confianza internacional como destino turístico y recuperar la conectividad con las zonas afectadas por el terremoto, en un momento en que la industria registraba un crecimiento en la llegada de visitantes y de gasto en el sector.

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“Es difícil, es una prueba que estamos pasando. Creo que el mensaje internacional debe ser preciso, debe ser cauteloso, pero siempre diciéndole al visitante que estamos listos para recibirlos y que el destino está aquí”, indicó a la agencia EFE la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León, en el marco de un Foro de Capacitación Turística que se celebra en la capital panameña.

Sobre si habrá un pre y pos-terremoto en Panamá a nivel turístico, De León precisó que “sí” y que será difícil conocer de aquí a diciembre con certeza “qué tanto se va a ver afectado el sector”.

Recuperación y conectividad

El representante de BID Invest, Daniel Arévalo, destacó que la industria mantenía una evolución positiva antes del terremoto, con más de tres millones de visitantes en 2025 y más de dos millones entre enero y julio de este año.

Arévalo advirtió de las dificultades que afrontan las comunidades afectadas y de la necesidad de restablecer cuanto antes las conexiones con los destinos turísticos.

“Una de las cosas que tenemos que hacer rápidamente es reconectar estos destinos, porque la infraestructura vial ha sido afectada y tenemos que reconectarla para que los turistas y la ayuda puedan llegar”, señaló a la agencia EFE el representante del BID, quien participó también en el foro.

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Además, Arévalo apuntó a que los sismos deben llevar a reforzar la construcción de infraestructuras capaces de resistir distintos fenómenos naturales, incluidos los terremotos.

“Uno de los temas que compartí en la presentación es construir con resiliencia. Siempre, pre-terremoto, hablamos sobre todo de resiliencia climática, pero también tenemos que ser francos en que la madre naturaleza puede venir por cualquier lado y debemos tener construcciones resilientes a sismos”, sostuvo.