Copa Airlines anuncia medidas para pasajeros afectados por interrupciones en sus vuelos en Panamá

Copa Airlines continúa trabajando para restablecer sus operaciones tras las interrupciones relacionadas con los movimientos sísmicos registrados en Panamá, una situación que podría ocasionar demoras, cancelaciones y modificaciones en algunos vuelos.

Ante este panorama, la compañía anunció medidas especiales para los pasajeros con boletos que cumplan las condiciones establecidas en su comunicado.

¿Qué opciones tienen los pasajeros afectados?

De acuerdo con la aerolínea, los viajeros que cumplan los requisitos podrán realizar cambios en sus itinerarios sin cargos por modificación ni diferencia tarifaria, con fecha límite de viaje hasta el 31 de octubre de 2026.

También podrán conservar el valor de sus tiquetes como crédito para un viaje posterior o solicitar el reembolso correspondiente a boletos no utilizados o a los trayectos que no hayan realizado, de acuerdo con las condiciones anunciadas.

Estas medidas aplican a los boletos emitidos hasta el 9 de octubre de 2026, para viajes programados entre el 9 y el 14 de octubre, en rutas operadas por Copa Airlines.

Recomendaciones para los viajeros

La aerolínea recomienda consultar el estado de los vuelos antes de desplazarse al aeropuerto, a través de su página web oficial, www.copa.com, o de su aplicación móvil.

Copa Airlines reiteró que la seguridad de los pasajeros y sus colaboradores es una prioridad, mientras avanza en el proceso de normalización de sus operaciones.

Se recomienda a los usuarios revisar las condiciones específicas de su tiquete y confirmar directamente con la compañía las alternativas disponibles para su viaje.