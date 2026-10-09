VIDEO: Así quedó registrado el fuerte terremoto que se presentó en Panamá

VIDEO: Así se quedó registrado el fuerte terremoto que se presentó en Panamá

En la tarde de este viernes 9 de octubre, el Servicio Geológico Colombiano registró un fuerte terremoto en Panamá con una profundidad de 33 kilómetros sobre las 12:56 p.m.

El reporte oficial precisa que el epicentro del movimiento telúrico se localizó en la población de Pitaloza Arriba, Panamá, en las coordenadas 7.54° latitud norte y -80.75° longitud oeste.

En las redes sociales, varios usuarios registraron cómo vivieron el movimiento telúrico desde diferentes zonas del país.

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