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09 oct 2026 Actualizado 19:54

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VIDEO: Así quedó registrado el fuerte terremoto que se presentó en Panamá

Este viernes 9 de octubre tembló fuertemente en Panamá, este temblor se sintió en varias zonas de diferentes países.

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En la tarde de este viernes 9 de octubre, el Servicio Geológico Colombiano registró un fuerte terremoto en Panamá con una profundidad de 33 kilómetros sobre las 12:56 p.m.

El reporte oficial precisa que el epicentro del movimiento telúrico se localizó en la población de Pitaloza Arriba, Panamá, en las coordenadas 7.54° latitud norte y -80.75° longitud oeste.

En las redes sociales, varios usuarios registraron cómo vivieron el movimiento telúrico desde diferentes zonas del país.

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Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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