Terremoto de Panamá no causó afectación en Cartagena: Gestión del Riesgo activó monitoreo

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD) realiza seguimiento a la información preliminar sobre un sismo de magnitud 7,3 reportado en Panamá, mientras permanece atenta a los reportes oficiales de los organismos competentes.

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La entidad hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, consultar únicamente fuentes oficiales y reportar oportunamente cualquier afectación que pueda identificarse en edificaciones o infraestructura.

Asimismo, recomienda que, ante la presencia de daños estructurales, las personas se alejen de las zonas comprometidas y soliciten una evaluación técnica antes de regresar o ingresar a las áreas afectadas.

La OAGRD continuará monitoreando la evolución del evento y la información disponible para coordinar, de ser necesario, las acciones correspondientes.