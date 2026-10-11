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11 oct 2026 Actualizado 23:04

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Terremoto de Panamá no causó afectación en Cartagena: Gestión del Riesgo activó monitoreo

El distrito sigue atento a cualquier eventualidad de este tipo

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La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD) realiza seguimiento a la información preliminar sobre un sismo de magnitud 7,3 reportado en Panamá, mientras permanece atenta a los reportes oficiales de los organismos competentes.

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La entidad hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, consultar únicamente fuentes oficiales y reportar oportunamente cualquier afectación que pueda identificarse en edificaciones o infraestructura.

Asimismo, recomienda que, ante la presencia de daños estructurales, las personas se alejen de las zonas comprometidas y soliciten una evaluación técnica antes de regresar o ingresar a las áreas afectadas.

La OAGRD continuará monitoreando la evolución del evento y la información disponible para coordinar, de ser necesario, las acciones correspondientes.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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