🔴 EN VIVO Junior vs Pereira HOY por Liga Colombiana 2026-ll: minuto a minuto del partido

Junior de Brranquila recibe al Deportivo Pereira este miércoles 14 de octubre por un juego aplazado correspondiente a la fecha 4 de la Liga Colombiana - II. Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla y separados por apenas un punto, el local es decimoseptimo con 10 puntos, mientras que el Pereira es último con 9 unidades.

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El equipo barranquillero, que aún sueña con entrar en los cuadrangulares finales, debe ganar todos los partidos que le quedan, en caso tal de hacerlo sumaría 31 puntos, que usualmente es la cantidad mínima que debe sumar un club para asegurar su cupo en las finales.

Por parte del Deportivo Pereira no pelea nada en ninguna tabla, pero debe sumar en este fin de temporada si no quiere pensar en la tabla del descenso. El ‘Matecaña’ tiene a favor la localía en cuatro de los próximo siete juegos y no debe ceder más puntos. Su nuevo pero viejo conocido técnico, Alexis Márquez, dirigirá apenas su segundo partido del nuevo ciclo tras la salida de Chiesa, el primero lo empató a cero con el Deportivo Cali.

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