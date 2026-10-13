¿Qué emociones siente un perro cuando lo regañan? Experto respondió

El veterinario Adrián Conde advirtió que muchas personas tienen una lectura equivocada de los animales. Foto: Getty Images/ Adrián Conde.

En el mundo, miles de familias tienen entre sus miembros una mascota, siendo los perros y los gatos los más comunes en los hogares. Estos animales llegan a brindar su amor y felicidad.

Sin embargo, en algunas ocasiones, las familias pueden llegarse a encontrar con una bolsa rota o unos zapatos o almohadas dañadas, hechos por los cuales los dueños de los perros se molesten y los regañan.

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Tras un regaño, las mascotas suelen bajar la cabeza, aplanar las orejas o encogerse y muchas personas interpretan estos gestos como si el animal admitiera su culpa. Sin embargo, de acuerdo con el veterinario Adrián Conde, esta lectura podría estar equivocada.

En conversación con el pódcast Branni, el experto señaló que los animales no comparten los criterios morales de los seres humanos.

“La culpa viene de una moral, y la moral humana no se aplica a los perros y gatos”, aseguró. Es por esta razón que una conducta que incomode en el hogar no significa necesariamente que el animal realizó algo malo o prohibido.

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¿Qué expresan las posturas de un perro?

Por ejemplo, voltear y revolcar la basura puede ser una conducta propia del animal, que puede ser un problema para las personas que conviven con él.

El experto manifestó que, al descubrir el desorden o la mala acción, el perro no siempre relaciona el enojo con lo que hizo antes. Para el veterinario, la reacción se puede asociar con la situación que viene.

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“No sabe que está mal. Lo que sabe y lo que asocia, es que te enojás. Por lo tanto, es miedo del animal ante tu postura”, afirmó el especialista.

De acuerdo con su explicación, gestos como bajar la cabeza, echar las orejas hacia atrás o encoger el cuerpo pueden ser señales de incomodidad, estrés o temor. Además, su sentido depende del contexto.

De esta manera, para poder interpretar el comportamiento de los perros no basta con observar un gesto aislado, sino que se debe tener en cuenta lo que pasa en su entorno y cómo se comporta el animal.

Si una persona alza su voz o se pone en una actitud intimidante, la mascota podría reaccionar ante esa tensión, sin comprender que una acción suya anterior provocó el enojo.

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¿Qué efecto tienen los castigos?

La confusión puede influir en la educación de los animales. Si un dueño piensa que su perro actuó a propósito o conoce que desobedeció, podría retarlo sin que eso signifique qué conductas le espera.

El veterinario cuestionó los métodos de las personas que se basan en la imposición y aseguró que lograr obediencia, no significa, por sí solo, que se haya conseguido aprendizaje o confianza.

“El castigo y la imposición funcionan, pero funcionan por miedo”, apuntó. Conde propone, como alternativa, la importancia de construir un vínculo en el que perro establezca una referencia segura y pueda confiar plenamente en su tutor.

El veterinario señaló que para acompañar su aprendizaje, hace falta tiempo, constancia y una comprensión adecuada de las necesidades de cada perro.

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