Fiscal debería pensar en renunciar: Angie Rodríguez tras denuncias de corrupción en gobierno Petro
En entrevista con Orlando Villar para Caracol Radio, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, se refirió a la fiscal Luz Adriana Camargo.
“Yo creo que la fiscal debería pensar en renunciar”, afirmó.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...