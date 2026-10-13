Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 oct 2026 Actualizado 02:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Fiscal debería pensar en renunciar: Angie Rodríguez tras denuncias de corrupción en gobierno Petro

Imagen de referencia | Fiscalía General de la Nación: Foto suministrada / Angie Rodríguez: Colprensa.

Imagen de referencia | Fiscalía General de la Nación: Foto suministrada / Angie Rodríguez: Colprensa.

Imagen de referencia | Fiscalía General de la Nación: Foto suministrada / Angie Rodríguez: Colprensa.
Añadir Caracol Radio en Google

En entrevista con Orlando Villar para Caracol Radio, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, se refirió a la fiscal Luz Adriana Camargo.

“Yo creo que la fiscal debería pensar en renunciar”, afirmó.

Noticia en desarrollo...

Vea la entrevista completa aquí:

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado