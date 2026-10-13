Fiscal debería pensar en renunciar: Angie Rodríguez tras denuncias de corrupción en gobierno Petro

Imagen de referencia | Fiscalía General de la Nación: Foto suministrada / Angie Rodríguez: Colprensa.

En entrevista con Orlando Villar para Caracol Radio, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, se refirió a la fiscal Luz Adriana Camargo.

“Yo creo que la fiscal debería pensar en renunciar”, afirmó.

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