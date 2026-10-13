Alerta en Risaralda por intensas lluvias de las últimas 72 horas

Risaralda

Más del 70 % de los municipios presenta condiciones de riesgo por posibles deslizamientos de tierra y crecientes súbitas. Dosquebradas concentra algunas de las emergencias más complejas, mientras Pereira y sectores del occidente del departamento también permanecen bajo vigilancia de los organismos de socorro.

El panorama es especialmente preocupante por la acumulación de precipitaciones, que ha incrementado la saturación de los suelos y la posibilidad de nuevos movimientos en masa, principalmente en zonas de ladera, corredores viales y sectores cercanos a ríos y quebradas.

Uno de los municipios más golpeados ha sido Dosquebradas, donde un fuerte vendaval acompañado de intensas lluvias dejó un balance de más de 200 viviendas afectadas en 18 barrios.

La emergencia también provocó el desbordamiento de cuatro quebradas, inundaciones, caída de árboles, daños en algunas estructuras y dificultades para la movilidad, particularmente sobre la avenida Simón Bolívar.

Según el reporte entregado por John Fredy Amaya, asesor privado de la Alcaldía de Dosquebradas, más de 200 ayudas humanitarias se entregaron en las últimas horas a los afectados por las intensas lluvias.

“Sin duda alguna, el fenómeno natural del pasado viernes fue algo que no se había vivido este año en el municipio, no sólo por la cantidad de agua que cayó, sino por las fuerzas de los vientos que lo acompañaron. No sólo se inundaron casas y parqueaderos, también generó que centenares de viviendas se quedaran sin techo”, señaló el asesor.

La situación no se limita a Dosquebradas. En Pereira también se han registrado afectaciones asociadas a las precipitaciones, mientras las alertas por posibles movimientos en masa y crecientes súbitas se extienden a buena parte del territorio departamental.

Otro de los puntos de atención es la vía Panamericana que comunica a Risaralda con el departamento del Chocó, un corredor que históricamente ha presentado derrumbes y desprendimientos de tierra durante las temporadas de lluvias.

Los organismos de socorro hicieron un llamado a los conductores para que transiten con precaución, especialmente en los tramos montañosos, donde la saturación de los terrenos puede favorecer la caída de material sobre la carretera.

La Defensa Civil, los cuerpos de Bomberos y las entidades de gestión del riesgo continúan atentos a los reportes de emergencia y a la evolución de las condiciones meteorológicas.