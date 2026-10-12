Cristiano Ronaldo marcó en el partido Al Nassr vs Neftchi: ¿Cuántos goles faltan para llegar a mil?. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images) / Abdullah Ahmed

Cristiano Ronaldo sigue sumando goles y cada vez está más cerca la meta: llegar a las mil anotaciones en el profesionalismo. En esta oportunidad, el delantero portugués marcó en la victoria 3-1 del Al-Nassr sobre el FK Neftchi Fergana uzbeko en la segunda jornada de la Liga de Campeones de la AFC.

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Ángelo Gabriel se encargó de abrir la cuenta sobre los 33 minutos en favor del cuadro saudí. Más adelante, al 42′, apareció Cristiano. Sadio Mané desbordó por izquierda y sobre la raya final envió un centro pasado que Ahmed pivoteó y Ronaldo, de media vuelta, venció la resistencia del arquero rival. Véalo acá:

Se trata de la quinta anotación del luso en lo corrido de la temporada 2026 y la primera celebración en el certamen internacional. Asimismo, suam 2 tantos en apenas 3 días (Liga y Copa Internacional).

Para el segundo tiempo, Alisher Odilov decretó el descuento para el elenco visitante y metió presión al dueño de casa. Pero al minuto 78, cuando Cristiano esperaba en el área chica para definir un centro rasante desde la izquierda, Anvarjon Gofurov empujó el balón contra su propia portería. Autogol que le bajó el telón al encuentro.

Con este resultado, Al Nassr ocupa la octava posición de la Liga de Campeones de la AFC con 3 unidades de 6 posibles.

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¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los mil?

Cristiano Ronaldo suma ya 981 goles en su carrera deportiva, anotaciones conseguidas con Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr y la selección portuguesa. Lo anterior significa que le restan 19 tantos para llegar a la tan anhelada cifra de mil.