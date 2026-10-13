Camilo Durán brilla en Escocia y apunta alto con la Selección Colombia

El delantero colombiano Camilo Durán atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva en el fútbol europeo. Tras su reciente y tan anhelado debut con la camiseta de la Selección Colombia durante la pasada jornada de fecha FIFA, el atacante regresó a Escocia para enfundarse nuevamente la elástica del Celtic, donde continúa demostrando un rendimiento sobresaliente que lo consolida como una de las piezas clave en el esquema ofensivo del equipo británico.

Reencuentro con el gol

En el más reciente compromiso de su club frente al Motherwell, Durán volvió a dejar su huella en el marcador. Apenas transcurrían nueve minutos de juego cuando el delantero sacó un potente y colocado remate desde fuera del área, directo al palo izquierdo del portero rival, dejando un golazo catalogado como ‘excepcional’ por su propio entrenador, Martin O’Neill. Con esta anotación, el atacante colombiano acumula ya un registro envidiable desde su llegada al fútbol escocés, contabilizando siete goles y tres asistencias que respaldan su fichaje en el mercado de verano.

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En declaraciones concedidas tras el encuentro, el goleador no ocultó la emoción que significó vestir por primera vez los colores de su país. Señaló que cumplir aquel objetivo representaba una meta perseguida desde su infancia y agradeció los minutos disputados en el terreno de juego, manifestando su firme intención de seguir trabajando en su club para ganarse nuevas convocatorias por parte del seleccionador nacional, Néstor Lorenzo.

Para el futbolista, la decisión de dar el salto al Celtic ha sido determinante en su proyección internacional. Sabe perfectamente que desempeñarse en un club reconocido y competir en ligas de alta exigencia incrementa sus opciones de permanecer en el radar de la ‘Tricolor’. Su nivel actual demuestra que está preparado para asumir grandes retos.

Siguiente juego de Durán

El próximo desafío en el calendario del conjunto escocés será de máxima exigencia a nivel continental, cuando visiten al Benfica por la fase de liga de la Europa League. Dicho enfrentamiento promete un duelo adicional, pues podría darse un atractivo duelo de delanteros colombianos al enferentar a su compatriota Jhon Jáder Durán.

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