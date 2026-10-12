Organizaciones sociales y sindicales en Santander preparan movilización nacional del 14 de octubre

Organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y ambientales de Santander se preparan para participar en la movilización nacional del próximo miércoles 14 de octubre. La convocatoria fue ratificada durante un encuentro liderado por la Central Unitaria de Trabajadores - CUT en Santander, en el que se definieron acciones para articular la participación de diferentes sectores en el área metropolitana de Bucaramanga.

Durante la reunión, los representantes de cada uno de las organizaciones manifestaron su preocupación por las políticas del Gobierno Nacional y anunciaron que saldrán a las calles para expresar sus inconformidades frente a temas laborales, sociales y ambientales. Entre sus principales exigencias están la defensa de los derechos de los trabajadores, las garantías para la protesta social y la protección del agua y del páramo de Santurbán.

“Hoy el momento que estamos viviendo en el país amerita de la más amplia unidad, del mayor esfuerzo de todas las organizaciones por juntarnos”, señaló Óscar Estupiñán, presidente del sindicato Sintraemsdes, durante el encuentro, al hacer un llamado a la participación de sindicatos y sectores sociales.

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El sector educativo también se sumará a la jornada. El Sindicato de Educadores de Santander - SES, confirmó su participación y señaló que, entre sus motivos de protesta, están las medidas que consideran desfavorables para la educación pública y la carrera docente.

Los maestros cuestionan el proyecto de ley 249 de 2026, relacionado con facultades extraordinarias para la reestructuración del Estado; los bonos escolares y la suspensión de los concursos de mérito para el ingreso y ascenso en la carrera docente, según lo expuesto por el sindicato.

“Los maestros y maestras somos un eje fundamental en esta protesta social, por eso llamamos a los compañeros y compañeras maestras a que nos sumemos decididamente en este proceso de movilización”, manifestó Heriberto Delgado, presidentes del SES.

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Además, reclaman mayores recursos para la educación pública, mejoras en la infraestructura de los colegios, ampliación de las plantas docentes y garantías para la prestación de los servicios de salud del magisterio, ante las dificultades que, aseguran, se presentan en distintas regiones del país.

Los organizadores hicieron un llamado a los sindicatos, las comunidades, los estudiantes y demás sectores sociales para participar en la movilización, que en Bucaramanga se plantea como una jornada conjunta para visibilizar sus demandas frente al Gobierno Nacional.