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Debate: ¿Nuevo decreto habilita el uso de la fuerza o da herramientas de control en protestas?

Alexandra González, exsecretaria de gabinete en el Ministerio de Defensa, y el general en retiro Eliécer Camacho, excomandante de la Policía de Bogotá, hablaron en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el decreto de sobre la protesta social del Gobierno de Abelardo de la Espriella que comienza a regir desde este 9 de octubre de 2026. ¿Se afecta el derecho a la manifestación?

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“Estamos ante un escenario para el ejercicio del derecho pacífico a la protesta social. Este decreto, junto a los elementos del Estatuto Antiterrorista, pone el nivel de violencia o uso de la fuerza que se puede ejercer por parte de la fuerza pública en estándares estándares muy bajos, lo que puede incrementar los escenarios de conflictividad social”, dijo González.

Señaló que el decreto pasa de tener el diálogo como la principal función a una “restricción inconstitucional” para la participación de niños y adolescentes.

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“Define que la instrumentalización de niños, que no define qué es, es un acto de violencia. Pero no hay que dejar pasar que ellos también tienen el derecho a protestar, lo establece la Constitución y la Convención de Naciones Unidas”, indicó.

De esta manera, concluyó que, en la forma en que está redactado el decreto, se podría interpretar que la sola presencia de menores en manifestaciones puede significar el uso de la fuerza.

¿Qué opinan desde la fuerza pública?

El general (r) Camacho manifestó que el nuevo decreto le permite tener mayor control de las movilizaciones y protestas a la fuerza pública.

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“Se están brindando herramientas jurídicas a las autoridades y la fuerza pública para atender los hechos de violencia. Sin ellas, es difícil el control y la protección de manifestantes de esas personas que solo llegan a las movilizaciones a crear violencia”, afirmó.

El excomandante de Policía cuestionó que en las protestas se victimicen a los menores de edad cuando son capturados.

“Empiezan a victimizarse porque era un niño, un menor de edad. Eso es una trampa que quieren utilizar. El menor puede participar, pero no para usarlo como medio violento contra las instituciones o bienes materiales”, dijo.

Escuche las entrevistas completas aquí: