Ejército habilitó la vía Panamericana tras el ataque que destruyó el peaje en La Sierra, Cauca

Vía Panamericana en el municipio de La Sierra, Cauca. crédito: Ejército Nacional.

La Sierra - Cauca

Tras la explosión del carro bomba que destruyó el peaje en el municipio de La Sierra, Cauca, y que dejó cinco personas heridas, ya se habilitó la vía Panamericana. Las autoridades departamentales exigen la presencia de la cúpula militar en la región para hacer frente a las estructuras armadas que ponen en riesgo a la población.

Los hechos ocurrieron en el sector de la Depresión en esta localidad caucana. Los heridos son civiles. La mayoría trabajaba en el peaje cuando ocurrió el ataque durante la madrugada.

Autoridades de salud informaron que una paciente fue remitida a un hospital San José de Popayán por lesiones causadas por esquirlas. Cuatro adultos ingresaron al hospital de Rosas por aturdimiento y otras seis personas, entre ellas dos menores de edad, recibieron valoración médica por la misma causa. La mayoría permanece estable.

El alcalde de La Sierra, Manuel Guerrero, lamentó el ataque, que destruyó el peaje y afectó varias viviendas de la zona.

“También resultaron muy afectadas un número grande de viviendas en materia de techos y vidrios. Lo más preocupante la sensación de inseguridad y miedo que dejó este evento violento en la comunidad de La Depresión, teniendo en cuenta que es una comunidad pacífica, trabajadora del campo que se beneficia de la Panamericana vendiendo en los restaurantes y sobre el peaje”.

Por el panorama de zozobra el mandatario invitó al Gobierno Nacional para que “mire al Cauca con otros ojos. Con inversión social, con diálogo, concertación. El Cauca ya no resiste más guerra, más bombas, más muertos”.

El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto, calificó el suceso como un “atentado directo contra la vida y la tranquilidad de la comunidad afectando la vida de los inocentes”.

La vía Panamericana permaneció cerrada durante varias horas por la presencia de más explosivos en el corredor. El Ejército desplegó tropas, realizó sobrevuelos de vigilancia con aeronaves y drones, y habilitó el paso por este corredor internacional.

Al respecto, el comandante de las Fuerza Militares, general Erik Rodríguez, explicó que las tropas permanecen en el territorio para quienes transitan por este tramo de la vía.

“Unidades del Ejército mantienen presencia y vigilancia permanente por tierra, mientras la Fuerza Aérea refuerza la seguridad desde el aire”, dijo.

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, afirmó que este tipo de situaciones evidencia como la violencia afecta a las distintas subregiones del departamento y pone en riesgo la vida y la tranquilidad de sus habitantes. Por esta razón, pidió al Ministerio de Defensa coordinar acciones para enfrentar a los grupos armados.

“Señor ministro de Defensa, reiteramos el llamado urgente al Gobierno Nacional y esperamos la presencia de toda la Cúpula Militar en el Cauca para articular acciones y coordinar respuestas conjuntas que nos permitan enfrentar con contundencia a estas estructuras criminales, como también proteger la vida de nuestras comunidades y de quienes, con valentía y compromiso, trabajan todos los días por defenderlas, nuestra Fuerza Pública”, puntualizó Guzmán.

El Ejército atribuyó el ataque a la estructura Carlos Patiño, comandada por alias Ferley, a quien las autoridades también señalan de estar relacionado con acciones similares en Santander de Quilichao, Miranda y El Patía, Cauca.

Ferley tiene orden de captura por múltiples delitos y se ofrecen hasta mil millones de pesos como recompensa por información que permita dar con su paradero y captura.