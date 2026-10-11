Jefferson Lerma con Crystal Palace y Camilo Durán en Celtic brillaron con goles en su regreso

Goles colombianos en la vuelta de las grandes ligas, Lerma y Durán marcaron con sus equipos // Getty Images.

El 11 de octubre de 2026 fue el reinicio oficial del fútbol de clubes tanto para el Celtic, como para el Crystal Palace, equipos donde militan Camilo Durán y Jefferson Lerma, respectivamente. Con el aporte de sus goles ambos equipos lograron sumar de a tres.

El buen presente de Durán

El delantero de 24 años ha firmado dos temporadas goleadoras consecutivas que lo han llevado a convertirse en una de las figuras el Celtic de Escocia, marcando en todas las competiciones. Su desempeño incluso lo llevó a debutar con la Selección Colombia en la última fecha FIFA de septiembre y octubre.

Tras el parón de selecciones Durán fue titular en el primer partido de liga y anotó uno de los dos goles de su equipo en la victoria 2-0 contra el Motherwell, en condición de visita. El colombiano jugó 72′ minutos y fue el segundo mejor valorado de su equipo, con 8.0 de calificación.

Esta se convierte en la cuarta anotación por Liga en ocho partidos jugados, todos como titular. Por competencia internacional Durán solo ha jugado un partido y no pudo anotar, el siguiente juego por Europa League será ante el Benfica de su compatriota John Jáder Durán.

Titularidad y gol

Jefferson Lerma, que no ha tenido un buen presente como Durán, fue titular en el partido ante el Nottingham Forest, equipo donde su ex-compañero Daniel Muñoz también fue inicialista.

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El encuentro fue correspondiente a la fecha seis de la Liga Inglesa y significó la primera titularidad del mediocampista en la temporada sumando todas las competiciones. Lerma, quien no fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en la más reciente fecha FIFA, anotó un cabezazo al final del primer tiempo, gol que puso en ventaja a su equipo.

Su próximo juego también será por Europa League, en el caso de los ingleses se enfrentarán al Olympic de Lyon en Francia.