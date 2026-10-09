Cayeron cinco señalados de robar maquinaria industrial avaluada en $200 millones en Risaralda

Pereira

Una modalidad de hurto basada en la suplantación de identidad empresarial quedó al descubierto en Dosquebradas, donde cinco personas provenientes de Bogotá fueron capturadas en flagrancia durante la operación denominada Kaeser. En el procedimiento, las autoridades recuperaron plantas eléctricas y compresores industriales avaluados en aproximadamente 200 millones de pesos.

Según la investigación, los señalados se hacían pasar por ingenieros o delegados de compañías para conseguir acceso a maquinaria industrial y posteriormente apoderarse de ella. Una vez tenían los equipos, los trasladaban en vehículos de alta gama, furgones o automotores, con destino a Bogotá, donde presuntamente serían comercializados.

Las capturas se realizaron en el barrio Comuneros de Dosquebradas, tras establecerse su presunta relación con dos hechos de hurto. Además de recuperar los equipos, los uniformados incautaron cuatro vehículos que, al parecer, eran utilizados para transportar la maquinaria sustraída.

“En estos momentos de terremoto estamos poniéndole el foco a estas personas que vienen de otras ciudades a hurtar y además logramos identificar y conectar esta investigación con Bogotá, Ibagué, Cali y otras ciudades a nivel nacional”, indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la policía metropolitana de Pereira.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es que los cinco capturados suman 38 anotaciones judiciales: 20 por hurto, cuatro por fuga de presos, dos por concierto para delinquir y 12 por otras conductas.

Las autoridades también establecieron que esta modalidad delictiva tendría presencia en distintas ciudades del Eje Cafetero y en Bogotá. La investigación busca esclarecer el alcance de estas actividades y determinar si hay más hechos relacionados con el hurto y la comercialización ilegal de equipos industriales.