Tolú y Coveñas alistan su oferta turística para los Juegos Nacionales de 2027

Sincelejo

Los gremios turísticos y hoteleros de Tolú y Coveñas comenzaron la articulación de acciones para fortalecer la oferta de servicios con miras a los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, evento del que Sucre será subsede y que espera atraer a miles de deportistas, delegaciones y visitantes.

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La preparación fue abordada durante una mesa de trabajo en la que participaron la directora de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, Juliana Enciso; el coordinador departamental Gustavo Pérez, y la directora de la Oficina de Turismo de Sucre, Tatiana Niebles, junto con representantes de los sectores hotelero, turístico, comercial y gastronómico de ambos municipios.

Durante el encuentro se socializó el impacto que tendrá la realización de las justas en áreas como infraestructura, deporte, turismo y dinamización económica para los territorios anfitriones. Asimismo, se destacó la importancia de que los empresarios locales se sumen al proceso para garantizar una atención de calidad a los deportistas y acompañantes que llegarán al departamento.

La directora de los Juegos, Juliana Enciso, señaló que el acompañamiento institucional será permanente para que esta edición del certamen se convierta en una de las más destacadas del país, al tiempo que resaltó la alta participación femenina prevista en las competencias.

Como parte de la agenda, también se realizó un recorrido por los escenarios donde se desarrollarán algunas competencias, especialmente en el Malecón de la Segunda Ensenada de Coveñas, uno de los puntos que será protagonista durante el evento deportivo.

Por su parte, la Oficina de Turismo de Sucre presentó los avances de las estrategias que se desarrollan de manera coordinada con los distintos sectores económicos para aprovechar las oportunidades que generarán los Juegos Nacionales y Paranacionales. La entidad destacó el compromiso de los empresarios de los municipios subsedes y el ambiente de expectativa que existe en el departamento frente a las justas.

Dentro de la hoja de ruta, Sucre y Córdoba participarán en noviembre en una rueda de negocios nacional, donde expondrán su capacidad hotelera, atractivos turísticos y oferta de servicios, con el propósito de promover los destinos que recibirán competencias y concentraciones deportivas durante los Juegos de 2027.