Luis Guillermo Quintero Martínez, nuevo gerente Procafecol

La Junta Directiva de Procafecol anunció el nombramiento de Luis Guillermo Quintero Martínez como nuevo gerente de la compañía responsable de la operación y administración de las tiendas Juan Valdez, así como de la comercialización del café empacado de la marca en los mercados nacionales e internacionales.

El nuevo directivo llega a la organización con más de tres décadas de experiencia en cargos de liderazgo en compañías nacionales y multinacionales de diferentes sectores. Su trayectoria se ha desarrollado alrededor del crecimiento y expansión de negocios, el desarrollo de marcas, la innovación, las operaciones y la creación de experiencias para los consumidores.

Desde 2018, Luis Guillermo Quintero Martínez se desempeñó como gerente general de Colombiana de Escenarios, operador del Movistar Arena de Bogotá. Durante su gestión estuvo al frente de la estrategia y operación integral del recinto, que recibió más de 750 espectáculos y más de seis millones de espectadores.

Su experiencia profesional también incluye cargos directivos en VTU de Colombia, Whirlpool Colombia, Mabe Colombia, Payless ShoeSource y Sony Colombia. En Payless lideró la expansión de la compañía en Colombia y Ecuador, proceso que incluyó la apertura de 75 tiendas en Colombia y cinco en Ecuador. En Sony, por su parte, trabajó en el desarrollo de nuevos canales de distribución y tiendas dirigidas a fortalecer la experiencia directa con los consumidores.

Luis Guillermo Quintero Martínez es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y especialista en mercadeo estratégico del CESA. Su experiencia en crecimiento, transformación y consolidación de negocios será uno de los elementos con los que asumirá la nueva etapa de la compañía.

Al frente de Juan Valdez tendrá entre sus principales retos continuar fortaleciendo el reconocimiento internacional de la marca, consolidar su propuesta de valor, profundizar la conexión con los consumidores y acompañar el crecimiento sostenible de la empresa

El nombramiento también se produce en un momento en el que la Federación Nacional de Cafeteros y Juan Valdez buscan continuar la evolución de una marca que nació como una iniciativa de los caficultores colombianos y que actualmente lleva