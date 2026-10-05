Caída del café arrastra exportaciones del agro colombiano en agosto
En agosto las ventas del sector en el mundo reportaron una reducción del 16%
Las exportaciones agropecuarias, de alimentos y bebidas de Colombia cayeron 16% en agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior, al pasar de US$1.270,7 millones a US$1.066,8 millones FOB, en un resultado golpeado principalmente por las menores ventas externas de café y sus derivados.
De acuerdo con el DANE, la reducción estuvo explicada sobre todo por la caída de 23,5% en las exportaciones de café sin tostar y de 51,4% en los extractos, esencias y concentrados de café, productos que aportaron conjuntamente 12,6 puntos porcentuales negativos a la variación del sector. También se observaron descensos en banano (-27,5%) y cacao en grano (-74,5%).
Aunque algunos productos registraron aumentos, como el ganado bovino vivo (104,4%), el aceite de palma (24%) y las flores (7,8%), estos avances no lograron compensar el retroceso de los principales renglones cafeteros.
La caída del agro contrastó con el desempeño general del comercio exterior colombiano, que creció 15,1% en agosto hasta US$4.456,2 millones FOB, impulsado por mayores exportaciones de combustibles, carbón y oro. El sector agropecuario representó el 23,9% del total de las ventas externas del país durante el mes.
Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...