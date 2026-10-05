Caída del café arrastra exportaciones del agro colombiano en agosto

MEX1185. URUAPAN (MÉXICO), 29/01/2025.- Fotografía de archivo del 23 de marzo de 2022, donde se observa a trabajadores en una empacadora de aguacate, en la ciudad de Uruapan en Michoacán (México). Productores de aguacates mexicanos, quienes viven uno de sus mejores momentos de la temporada por la euforia del Super Bowl, confiaron este miércoles en que las exportaciones vayan por buen camino en medio de las tensiones con Estados Unidos y el aviso de aranceles del presidente Donald Trump. EFE/ Luis Enrique Granados/ ARCHIVO / Luis Enrique Granados ( EFE )

Las exportaciones agropecuarias, de alimentos y bebidas de Colombia cayeron 16% en agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior, al pasar de US$1.270,7 millones a US$1.066,8 millones FOB, en un resultado golpeado principalmente por las menores ventas externas de café y sus derivados.

De acuerdo con el DANE, la reducción estuvo explicada sobre todo por la caída de 23,5% en las exportaciones de café sin tostar y de 51,4% en los extractos, esencias y concentrados de café, productos que aportaron conjuntamente 12,6 puntos porcentuales negativos a la variación del sector. También se observaron descensos en banano (-27,5%) y cacao en grano (-74,5%).

Aunque algunos productos registraron aumentos, como el ganado bovino vivo (104,4%), el aceite de palma (24%) y las flores (7,8%), estos avances no lograron compensar el retroceso de los principales renglones cafeteros.

La caída del agro contrastó con el desempeño general del comercio exterior colombiano, que creció 15,1% en agosto hasta US$4.456,2 millones FOB, impulsado por mayores exportaciones de combustibles, carbón y oro. El sector agropecuario representó el 23,9% del total de las ventas externas del país durante el mes.