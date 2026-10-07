Escasez de hojas para tamales por el fenómeno de El Niño e incendios forestales

La producción de tamales, uno de los alimentos más representativos de la gastronomía del país, enfrenta una creciente dificultad debido a la escasez de hojas utilizadas para su elaboración, una situación que productores atribuyen a los efectos del fenómeno de El Niño y a los incendios forestales que han afectado amplias zonas del país.

Las hojas, empleadas tradicionalmente para envolver y cocinar los tamales, se han vuelto cada vez más difíciles de conseguir debido a las altas temperaturas y la prolongada ausencia de lluvias que han impactado los cultivos y ecosistemas donde se obtienen. A esta situación se suman los incendios forestales registrados en distintas regiones, que han provocado daños en áreas de vegetación y reducido la disponibilidad de materia prima.

La disminución de la oferta ya empieza a sentirse en los mercados. Productores aseguran que los precios de las hojas han aumentado considerablemente en los últimos meses, presionando los costos de elaboración de los tamales y reduciendo los márgenes de rentabilidad para pequeños y medianos fabricantes.

El director de precios de alimentos de Corabastos, Pedro Triviño manifestó que hay escasez de hojas en la central por los efectos de los incendios forestales que se presentaron en el departamento del Tolima.

Dijo que la oferta es cada vez menor y conseguir hojas en buenas condiciones se ha convertido en un reto. Esto no solo afecta los costos, sino también la capacidad de atender la demanda.

Expertos advierten que los efectos del fenómeno de El Niño sobre los recursos naturales podrían extenderse por varios meses, afectando diferentes cadenas productivas agrícolas. En el caso de los tamales, la escasez de hojas evidencia cómo los eventos climáticos extremos pueden impactar incluso actividades relacionadas con alimentos tradicionales.