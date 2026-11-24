La Agencia Nacional de Tierras (ANT) abrió la convocatoria Campo Milagro Tolima, una estrategia que busca fortalecer la productividad rural mediante la cofinanciación de iniciativas agrícolas y pecuarias de organizaciones campesinas del departamento. Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta $750 millones de financiación.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 30 de noviembre, está dirigida a asociaciones y organizaciones campesinas de todos los municipios del Tolima que hayan sido beneficiarias de adjudicación de predios o que cuenten con un terreno en comodato vigente con la ANT.

Según la entidad, podrán postularse iniciativas relacionadas con cultivos de ciclo corto, es decir, aquellos que pueden cosecharse en menos de un año, así como proyectos enfocados en actividades pecuarias.

Las organizaciones interesadas deberán realizar su inscripción a través del portal de la ANT o de manera presencial en la Unidad de Gestión Territorial de Ibagué. Entre los documentos requeridos se encuentran la carta de solicitud de cofinanciación, el listado de beneficiarios, el certificado de representación legal, la resolución de adjudicación o comodato vigente, el documento de identidad del representante legal y el Registro Único Tributario (RUT) de la organización.

Las propuestas serán evaluadas por un comité especializado de la Agencia Nacional de Tierras y los resultados se darán a conocer el próximo 7 de diciembre a través de la página web de la entidad.

Con esta iniciativa, la ANT busca que las organizaciones campesinas beneficiarias del Fondo de Tierras en Tolima transformen sus predios en proyectos productivos sostenibles, fortalezcan sus ingresos y consoliden sus procesos empresariales en el campo.