Festival Viva Voz 2026 llega a Bogotá con actividades para profesionales y amantes de la voz

La actividad inaugural se realizó el viernes 2 de octubre en Quiba Alta, zona rural de Ciudad Bolívar, donde cerca de 40 voluntarios trabajaron con niños, jóvenes y adultos. Locutores, actores, maestros de voz y profesionales de la música hicieron parte de Talento Semilla, una iniciativa que busca acercar a las comunidades a las posibilidades de la voz como herramienta de comunicación y campo profesional.

Según Isabel Junca, directora y fundadora del Festival Viva Voz, el propósito de esta jornada es generar conciencia sobre la manera en que las personas se expresan y escuchan. También busca mostrar las oportunidades que existen en campos como la locución, el doblaje y otras áreas de la comunicación.

Otro de los temas centrales de esta edición será el impacto de la inteligencia artificial generativa en las profesiones relacionadas con la voz. Junca señaló que en Colombia se han producido avances en esta materia, pero todavía existen desafíos frente al uso de voces sintéticas y la reproducción de voces humanas sin las garantías correspondientes.

En este contexto, el festival realizará una mesa de trabajo con representantes de la Sociedad de Gestión de Actores, la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores y productores de casas de doblaje y locución. El encuentro buscará discutir estos retos y explorar alternativas para proteger a quienes trabajan profesionalmente con su voz.

Entre los encuentros anunciados se encuentra “Los Tres Marios”, en el que tres reconocidos intérpretes de voz compartirán escenario con la directora Gaby Cárdenas. La actividad combinará la interpretación de algunos de sus personajes más conocidos con una conversación sobre sus experiencias, oportunidades y desafíos dentro de la profesión