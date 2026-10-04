Estudiante de Cúcuta obtuvo puntaje perfecto de 500 en las pruebas Saber 11

Matías Luengas Vergel alcanzó el puntaje máximo posible en las pruebas Saber 11 después de varios meses de preparación. El estudiante comenzó a estudiar desde junio del año pasado mediante el preicfes de su colegio y posteriormente complementó su formación con un programa externo.

Desde abril intensificó el estudio y, durante las vacaciones, llegó a dedicar entre tres y cuatro horas diarias a resolver preguntas y practicar junto con algunos de sus compañeros.

A pesar de la preparación, Matías no esperaba obtener 500 puntos. Antes de conocer los resultados calculaba que podía alcanzar al menos 420 y prefería mantener sus expectativas moderadas para evitar una posible decepción.

La sorpresa llegó después de que una de sus compañeras avisara en el grupo de su promoción que los resultados ya estaban disponibles. Matías ingresó a la plataforma y confirmó el puntaje. “Saqué 500 de 500”, contó el estudiante, quien aseguró que durante la prueba había tenido dudas sobre algunas preguntas.

Su desempeño académico también le abrió oportunidades para continuar su formación universitaria. Entre ellas se encuentra una beca anunciada por la Presidencia de la República y otorgada con el respaldo de Tecnoglass, que le permitirá estudiar durante cinco años en cualquier universidad del país sin asumir el costo de la matrícula.

Otras instituciones de educación superior también se han puesto en contacto con Matías para ofrecerle diferentes alternativas de becas. Sin embargo, el estudiante ya tomó una decisión sobre su futuro profesional: estudiará Ingeniería Matemática.

Su interés por esta carrera surgió después de conocerla a través de familiares y conversar posteriormente con el decano de una universidad. Matías encontró allí la posibilidad de combinar las matemáticas con áreas como la tecnología, la inteligencia artificial, la investigación y la resolución de problemas aplicados al ámbito empresarial.

A futuro, espera trabajar en grandes compañías tecnológicas y no descarta vincularse posteriormente a la docencia. Entre sus aspiraciones está llegar a empresas como Google o Microsoft, donde espera aplicar sus conocimientos matemáticos en proyectos de investigación o en el desarrollo de soluciones empresariales