El director de la CIA se reunió con el presidente egipcio Al Sisi en El Cairo

La visita se da luego de que el gobierno estadounidense le advirtiera a sus ciudadanos que no viajen a la región. / FOTO: Tom Williams / Tom Williams

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, se reunió este domingo en El Cairo con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, anunció la presidencia egipcia.

En la reunión, en la que también participó el jefe de los servicios de inteligencia de Egipto, Hasan Rashad, se habló sobre las guerras en Irán, la Franja de Gaza y Sudán, así como sobre los ataques contra países del Golfo y las amenazas a la seguridad marítima, añadió.

Sisi destacó “la importancia primordial de resolver las crisis regionales por vías políticas y diplomáticas”, según un comunicado de la presidencia.

La visita se produce después de que el sábado el Departamento de Estado estadounidense advirtiera a los ciudadanos de su país que evitaran viajar a la región, en medio de los enfrentamientos entre Arabia Saudita y el movimiento proiraní de los hutíes de Yemen.

“Este conflicto militar tiene el potencial de escalar rápidamente”, advirtió.

La violencia ya ha perturbado el tráfico aéreo y marítimo, así como las exportaciones de energía, impulsando los precios mundiales del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

La visita de Ratcliffe tiene lugar pocos días después de que el líder de facto saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, se reuniera con Sisi en El Cairo.

Ambos instaron a garantizar una navegación marítima segura a través del estrecho de Bab al Mandeb, después de que los hutíes tomaran la costa yemenita mediante una ofensiva relámpago.

Egipto es un aliado clave de Estados Unidos en la región.