Corea del Norte lanza un segundo proyectil hacia el mar del Este

Corea del Norte lanzó un segundo misil de corto alcance. / Foto: Getty Images. / narvikk

Este domingo Corea del Norte disparó un segundo proyectil frente a su costa este solo unas horas después de haber lanzado un misil balístico, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

“El Norte disparó otro proyectil no identificado hacia el Mar del Este”, informó Yonhap, que cita a las fuerzas armadas de Corea del Sur. Se refiere a una extensión de agua también conocida como mar de Japón.

Anteriormente el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirmó en un comunicado haber detectado “un misil balístico lanzado desde la zona de Wonsan, en Corea del Norte, hacia el Mar del Este alrededor de las 3:00PM hora local”.

El ejército agregó que había reforzado la vigilancia ante la posibilidad de lanzamientos adicionales y que su país comparte “estrechamente información” sobre el misil con Estados Unidos y Japón.

El lanzamiento se produce ocho días después de que Corea del Norte disparara varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Este, en el marco de lo que posteriormente describió como un ejercicio de fuego real.

También ocurre tras el rechazo norcoreano a una resolución del organismo de control nuclear de la ONU que le exigía poner fin a sus actividades nucleares.

La oficina del primer ministro japonés confirmó el lanzamiento de un “presunto misil balístico”.

Más tarde, el Ministerio de Defensa de Japón indicó que el proyectil “ya había caído”, sin ofrecer más detalles.

Corea del Norte acusó a “fuerzas hostiles” de intentar poner fin a su programa nuclear durante la Conferencia General de esta semana del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).