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14 sep 2026 Actualizado 16:36

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Internacional

Trump dice que Ucrania y Rusia aceptaron cesar ataques contra infraestructuras energéticas

Donald Trump afirmó que Rusia y Ucrania acordaron dejar de atacar sus infraestructuras energéticas para frenar el alza global del combustible, un pacto que aún no ha sido confirmado por Kiev ni por Moscú.

DUBLIN, IRELAND - SEPTEMBER 12. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador)

DUBLIN, IRELAND - SEPTEMBER 12. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

DUBLIN, IRELAND - SEPTEMBER 12. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador)
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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que Ucrania y Rusia acordaron no atacar sus infraestructuras energéticas respectivas, un día después de que reprendiera a Kiev por golpear refinerías de petróleo rusas.

“Ucrania ha aceptado no atacar objetivos energéticos rusos. Rusia ha aceptado hacer lo mismo. El aumento del precio del diésel en el mundo se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán”, afirmó Trump en su red social Truth Social.

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No hubo confirmación inmediata desde Kiev ni desde Moscú de ningún acuerdo.

La afirmación de Trump llega mientras los precios del petróleo siguen disparándose en el séptimo mes de la guerra con Irán, lo que encarece el combustible en Estados Unidos y aumenta la inflación a pocas semanas de unas decisivas elecciones legislativas de medio mandato.

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El mandatario estadounidense ha insistido en que la guerra con Irán terminará inmediatamente después de esos comicios y que los precios de la gasolina bajarán.

Trump arremetió contra el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de regreso de un viaje a Irlanda el domingo, diciendo que tenía que “dejar de inutilizar” las refinerías de diésel en Rusia, que están provocando escasez de ese combustible.

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“Que ataque objetivos, pero no el diésel, porque está provocando una escasez de diésel”, dijo Trump.

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