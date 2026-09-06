Jueza dicta prisión preventiva a implicados en asesinato de músico de banda Camilo Séptimo

Las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N” y a Gerardo “N” como principales sospechosos del asesinato de Jonathan Meléndez. (Foto: Caracol Radio / Cortesía @honasmelendez / Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana)

Una jueza de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, por su presunta responsabilidad en el homicidio de cuatro personas, tres mujeres, entre ellas una embarazada y una menor y un hombre, ocurrido el pasado 1 de septiembre en el municipio de Atizapán, en el central Estado de México.

Los sujetos, se apuntó, son investigados por el delito de homicidio calificado en contra de Jonathan Meléndez, músico de la banda mexicana Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada, su hija Sofía, de tres años, así como de Aleyda, quien era empleada doméstica de la familia.

Además se les acusa del delito de interrupción del embarazo, homicidio en agravio de mujer y menor de edad, y crueldad animal al matar a una perrita, mascota de la familia.

En la audiencia inicial, con una duración de unas 10 horas y que terminó alrededor de la medianoche del sábado, la defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.

Es decir, los imputados y su defensa legal solicitaron extender el plazo legal (de 72 a 144 horas) para que un juez determine su situación jurídica, este tiempo le da a la defensa tiempo extra para recabar pruebas, petición que la jueza aprobó y determinó que la diligencia se lleve a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 09:30 horas.

Esto para que la defensa de los imputados aporte datos de prueba a su favor luego de que una jueza declaró legal su arresto por lo que los sujetos permanecerán recluidos en el Penal de Barrientos, en el Estado de México.

El homicidio múltiple ocurrió el 1 de septiembre. Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar, mientras que uno de los hijos del músico de la banda mexicana de seis años fue localizado con vida.

Las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N”, identificado por la Fiscalía como socio del músico y probable autor del crimen, y a Gerardo “N”, señalado por su posible participación.

El sábado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a cargo de la investigación, informó que encontró el carro en el que escaparon los imputados luego de que Diego Sebastián asesinó a la familia y dentro estaba una caja fría abierta, de la cual fue sustraído un dispositivo con las claves de las criptomonedas, por un monto estimado de 30 millones de pesos (1,78 millones de dólares), presunto móvil del crimen.

El pasado viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, señaló que existía una relación previa, que calificó de “comercial”, entre Meléndez y Diego Sebastián.

“Tenía una relación comercial, por decirlo así, o de cierta sociedad con el padre de familia (Meléndez)”, afirmó García Harfuch durante la conferencia presidencial celebrada este viernes en Zacatecas.

El funcionario confirmó que antes del crimen también hubo una exigencia económica y amenazas contra Meléndez. “Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, sostuvo