Acuerdo petrolero entre Caracas y Washington se firmó el 28 de agosto en ambos países

Durante la firma de ocho acuerdos energéticos con las empresas Chevron, ENI, GE Vernova, Aspect Holding y Primavera, Delcy Rodríguez junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que el acuerdo entre Caracas y Washington para explotar 17 campos estratégicos se firmó el 28 de agosto, día en el que fue anunciado por el presidente Donald Trump.

Sin embargo, este martes, 1 de septiembre, su hermano, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano indicó:

“Esta Asamblea Nacional no está dando la discusión al acuerdo bilateral entre los dos gobiernos puesto que ese acuerdo ha sido anunciado y aún no ha sido consignado por quienes deben hacerlo que son los dos gobiernos. El gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Está Asamblea está acordando respaldar el anuncio de la binacional y sirve este acuerdo para dar el debate y establecer algunas aclaratorias entre nosotros y con el pueblo venezolano. Llegado el punto en que se firme el acuerdo binacional gustosamente podemos dar el debate aquí en la Asamblea Nacional para que gustosamente podamos compartir los inmensos beneficios y ventajas” del acuerdo, dijo Rodríguez.

La presidenta interina agregó, consultada por la prensa posteriormente, que hubo dos momentos: uno en Washington y otro en Caracas pero no dio detalles de quiénes habrían firmado por ambos países.

Tampoco se aclararon los términos del contrato ya que ella habló de 25 años y la hoja informativa del Departamento de Estado señalaba que sería por 100 años con la empresa NABEP.

El secretario de Energía estadounidense, por su parte, dijo que esos dos momentos ocurrieron el 28 de agosto.

Al ser consultado sobre cuándo sería público, su respuesta fue “next time”.

Alejandro Betancourt “sobreseído”

La presencia de Alejandro Betancourt también fue cuestionada tanto a Rodríguez como a Wright.

Rodríguez aseguró que Betancourt ya había sido “sobreseído hace años” de los cargos que se le imputaban.

Vale recordar que en 2022, el fiscal general, Tarek William Saab lo señaló de varios cargos.

Rodríguez además, visiblemente molesta, comparó su caso en España acusando a “muchos” medios de sentenciar antes que la justicia.

Agregó que NABEP había sido escogida por ser uno de los mayores productores en el país.

Por su parte, el secretario de Energía, defendió a NABEP de la que dijo tenía “una sólida experiencia” y justificó que, “en los negocios, muchas veces no se trata de la persona correcta sino de quien da resultados”.

Aunque también aclaró que Estados Unidos se tomaba muy en serio este acuerdo y que la mayoría de los empresarios era estadounidense y tenían “métodos de control”.

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