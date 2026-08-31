Capturan a sospechoso de tiroteo en una fiesta de rave en Suiza

Un tiroteo ocurrido durante una fiesta de música electrónica en Aarau, en el norte de Suiza, dejó un muerto y cinco heridos, informó este domingo la policía local.

Según medios locales, los disparos se produjeron antes de las 3:00 de la mañana en los alrededores de la Aarauer Rave, una fiesta anual de música tecno que reunió cerca de 3.500 personas en el hipódromo de la ciudad, desde el sábado y hasta la madrugada del domingo.

No obstante, a través de un comunicado, la policía del cantón de Argovia indicó que este lunes fue capturado el presunto responsable del tiroteo: “Un suizo de 43 años fue detenido poco antes de la 1:00 de la madrugada del lunes (23:00 GMT del domingo)”.

“Actualmente se están llevando a cabo investigaciones sobre la secuencia exacta de los hechos, el trasfondo y el posible motivo. En este momento se considera que actuó un solo autor”, añadió.

Los disparos estallaron en una fiesta de música tecno en el hipódromo de Aarau

Una joven italiana de 22 años “murió en el acto, pese a los intentos de reanimarla” y otras cinco personas resultaron heridas, dijo.

El domingo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que entre los heridos había dos ciudadanos italianos. Sin embargo, la policía de Argovia señaló que los lesionados eran cuatro suizos y una alemana, de entre 24 y 31 años.

Todos fueron trasladados a un hospital “con heridas que van de leves a graves”, concluyó.