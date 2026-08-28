Los reyes Felipe y Letizia destacan la dedicación incansable al servicio de Noruega del rey Harald

Los reyes Felipe y Letizia han recordado la figura del rey Harald de Noruega en un mensaje en el que expresan su pésame por su fallecimiento y destacan que el monarca fue ejemplo de responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo.

En el mensaje, publicado en la red social X, ambos transmiten su respeto y admiración por Harald V, fallecido este viernes en Oslo a los 89 años, y trasladan su pésame con profunda tristeza, haciendo hincapié en su labor al servicio de Noruega antes y durante sus 35 años de reinado.

“Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la familia real noruega”, concluye el comunicado de la Casa del Rey.

Carlos III expresa sus «sinceras condolencias»

El rey británico Carlos III expresó este viernes las «más profundas y sinceras condolencias a la familia real noruega tras el fallecimiento de su querido primo Harald V.

“Con la más profunda tristeza, mi esposa (la reina Camila) y yo hemos recibido la noticia del fallecimiento de mi querido primo, el rey Harald V de Noruega. Durante 35 años, el rey Harald sirvió a su pueblo con una dedicación inquebrantable, guiando a Noruega a través de tiempos de grandes cambios con calidez y humildad», señaló el mensaje divulgado por Carlos III, primo segundo de Harald V.

Resaltó que mientras Noruega lamenta a una «figura imponente», toda su familia se une para recordar a un «pariente y amigo muy querido, cuya bondad, compasión y profundo sentido del deber» trascendieron con el paso de las décadas.

Macron destaca sus lazos con Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este viernes su «profunda tristeza» por la muerte del rey Harald V de Noruega y destacó la labor del monarca en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

“Con profunda tristeza me entero del fallecimiento de Su Majestad el rey Harald, que trabajó con constancia, a lo largo de todo su reinado, para reforzar los lazos que unen a Noruega y Francia”, escribió Macron en sus redes sociales.

El presidente francés recordó especialmente la visita que realizó a Oslo en junio de 2025 junto a su esposa, Brigitte Macron, durante la que fueron recibidos por Harald V y la reina Sonja.

«Conservaré el recuerdo de la cálida acogida que nos brindó en Oslo en junio de 2025, junto a la reina Sonja, a mi esposa y a mí», dijo.

El presidente de Alemania destaca la dedicación de Harald V

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, expresó este viernes sus condolencias al rey Haakon de Noruega por el fallecimiento de su padre, Harald V, hoy a los 89 años, de quien destacó su fuerza y dedicación al país nórdico y a Europa.

“La fuerza y la dedicación que cada día consagró a su país no tienen parangón. Fiel a su lema ‘todo por Noruega’, dedicó toda su vida al servicio de su país y de su pueblo. El profundo afecto de los noruegos y noruegas por su rey se pone también de manifiesto en estos días”, escribió Steimeier a Haakon.

El presidente de Alemania dijo haber recibido con «profundo pesar» la noticia del fallecimiento de Harald V, ya que con su muerte «Alemania pierde a un gran amigo» y «Europa a un gran artífice de la reconciliación».

La UE y la OTAN transmiten sus condolencias a Noruega

Los líderes de la Unión Europea y de la OTAN transmitieron este viernes sus condolencias a la Casa Real noruega y al pueblo noruego tras la muerte del rey de Noruega Harald V, de 89 años, de quien destacaron su europeísmo y su compromiso con la Alianza Atlántica.

“Durante más de tres décadas, sirvió a su país con calidez, humildad y un sentido inquebrantable del deber. En momentos de alegría y tristeza, unió a los noruegos. Era un auténtico europeo y sirvió a su pueblo durante toda su vida”, escribió en redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que recordó que el lema que Harald V adoptó como monarca fue Todo por Noruega.

También el presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó que Harald V dedicó su vida al servicio del pueblo noruego y gozaba de un gran prestigio tanto en su país como en el extranjero. «Su servicio será recordado con gran respeto», añadió.

Desde la OTAN, el secretario general, Mark Rutte, subrayó que se trataba de «un líder dedicado» cuyas raíces militares le convirtieron en «un defensor de las Fuerzas Armadas noruegas y un amigo de la Alianza Atlántica», al tiempo que transmitió sus condolencias a la Casa Real noruega y al país.

El presidente israelí expresa sus condolencias

El presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó sus condolencias por la muerte este viernes del rey de Noruega, Harald V.

El rey Harald V, quien amó a su pueblo y fue correspondido en su amor, sirvió a su nación como monarca con lealtad y devoción durante más de 35 años, afirmó el presidente israelí en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Herzog, quien dijo sentirse «profundamente entristecido» ante la noticia del fallecimiento del monarca, extendió sus condolencias «en nombre del pueblo de Israel» a la población, la Familia Real y al Gobierno de Noruega.

El rey de Suecia: «Lo dio todo por Noruega»

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia expresó este viernes su gran tristeza por la muerte de su «querido amigo» el rey Harald V de Noruega y afirmó que el monarca, fallecido este viernes a los 89 años, «lo dio todo» por su país.

«Tanto en su faceta de jefe de Estado como de deportista de éxito, el rey Harald fue un representante excepcional de su país. Lo dio todo por Noruega», señaló el monarca sueco en un comunicado de la Casa Real.

Carlos XVI Gustavo trasladó su «más sincero pésame» y el de su familia a la reina Sonia, esposa del rey Harald, y destacó que la trayectoria vital del rey Harald es «excepcional».

«Tras las penurias de su infancia, marcadas por la guerra y el exilio, pudo regresar junto a su familia a una Noruega libre y ser testigo del extraordinario desarrollo del país a lo largo del siglo XX, para posteriormente suceder a su padre como rey de Noruega», dijo.

Meloni: serenidad y el profundo sentido de la institucionalidad

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, destacó hoy en un mensaje de condolencias a Noruega la serenidad y el profundo sentido de la institucionalidad del rey Harald V, fallecido a los 89 años, así como su contribución al fortalecimiento de los lazos entre ambos países.

“En nombre del Gobierno italiano, expreso mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald V de Noruega. Un soberano que sirvió a su nación con serenidad, liderazgo y un profundo sentido de la institucionalidad, contribuyendo a fortalecer los lazos entre Noruega e Italia durante su largo reinado”, indica Meloni en un mensaje publicado en sus redes sociales.