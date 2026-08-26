La Federación italiana retira su apoyo a Infantino para renovar su mandato en la FIFA

ROME, ITALY - JUNE 22: Giovanni Malago attends the FIGC electoral assembly. Imágen tomaad de Getty Imagenes (Crédito: Paolo Bruno - FIGC / Colaborador) / Paolo Bruno - FIGC

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció este miércoles que retira su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para su reelección como presidente de la FIFA en las elecciones de 2027.

La decisión de la entidad traslada una posición “clara y transparente” que busca alinearse con la UEFA y con su presidente, Aleksander Ceferin, frente “a las recientes iniciativas del mandatario de la FIFA en materia de gobernanza y del desarrollo del calendario y competiciones internacionales”, se lee en una nota oficial de la FIGC.

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“Continuaremos trabajando junto a la UEFA y las demás federaciones europeas para promover una idea de fútbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y la centralidad de los aficionados”, declaró el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò.

Malagó, elegido presidente de la FIGC el pasado 22 de junio, remarcó su respaldo a un “modelo de diálogo, escucha y corresponsabilidad que hasta ahora ha permitido al fútbol crecer, innovar y, al mismo tiempo, defender sus principios fundamentales”.

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La decisión llega tras la polémica sobre la figura de Gianni Infantino por su plan de vender a inversores privados una participación de los derechos del Mundial, que finalmente se vio obligado a retirar.

Italia se suma de este modo a otras federaciones como las de Inglaterra, Escocia, Dinamarca y Nueva Zelanda, entre otras, que ya han retirado su respaldo al dirigente suizo.

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En paralelo, también la UEFA, la AFC y la CONCACAF han pedido la dimisión del presidente por el frustrado intento de incorporar inversión privada a las competiciones de la FIFA, entre ellas la Copa del Mundo.

Por su parte, la CONMEBOL y la CAF -Confederación Africana-, anunciaron días atrás su respaldo a Infantino, al igual que un grupo de leyendas jugadores como Cafú, Roberto Carlos, Zanetti, Pepe o Felipe Melo, quienes apoyaron este miércoles al actual presidente de FIFA.

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