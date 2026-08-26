Al menos nueve muertos en ataque ucraniano contra un autobús, según autoridades de Lugansk

SUMY, UKRAINE - JULY 11: Ukrainian Red Cross members work at a passenger minibus destroyed on a road by Russian bombing on July 11, 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Global Images Ukraine / Colaborador) / Global Images Ukraine

Al menos nueve personas murieron y otras cinco resultaron heridas este miércoles en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia, durante un ataque de las fuerzas de Kiev contra un autobús de pasajeros, denunciaron las autoridades locales.

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“En el autobús viajaban 15 personas. El terrible ataque acabó con la vida de ocho personas en el acto. Una joven de 20 años fue trasladada urgentemente a cuidados intensivos. Los médicos lucharon por salvarle la vida, pero no lo lograron”, dijo el gobernador local, Leonid Pásechnik, en su canal de Telegram.

Según Pásechnik, el suceso ocurrió en la carretera entre las localidades Zolotoe y Pervomaisk. El autobús en cuestión fue atacado “de forma selectiva” por un dron enemigo, añadió.

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“Este es otro acto de terrorismo perpetrado por el sanguinario régimen de Kiev. Cínico, inhumano e injustificable. Se trata de un crimen de guerra, por el que los responsables serán castigados como merecen”, aseguró.

Tanto la ONU como organizaciones independientes han denunciado un incremento dramático del número de civiles muertos -más de 400 en julio, según Naciones Unidas-, especialmente lejos del frente de batalla, algo que no se veía desde los primeros meses del conflicto.

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El emisario del Vaticano, Paul Richard Gallagher, llamó esta semana en Moscú a ambos bandos a respetar el derecho humanitario y a poner fin “lo antes posible” a los combates.

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