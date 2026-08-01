Veolia fortalece alianzas con sus grupos de interés para impulsar proyectos de innovación

Veolia ejecuta en Cartagena acciones ambientales que nos permiten acelerar la transformación ecológica para impulsar el desarrollo sostenible de Cartagena y la región, esta transformación no solo optimiza la gestión de los recursos naturales y disminuye el impacto ambiental sino también como empresa fomentamos el crecimiento económico y social.

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En Cartagena, fortalecemos alianzas con nuestros grupos de interés para impulsar la innovación como compromiso con el desarrollo económico local y la sostenibilidad operacional. Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cartagena, hemos construido una red de aliados, especialmente proveedores locales que impulsa proyectos de mejora continua para garantizar la excelencia en la prestación de servicios ambientales.

Veolia ha reconocido la importancia estratégica de fortalecer el ecosistema empresarial Cartagenero, generando oportunidades de negocio para empresas de la región. Esta iniciativa optimiza la ejecución de operaciones y mejora la calidad del servicio.

La Cámara de Comercio de Cartagena y su Cluster de Mantenimiento brindan acompañamiento estratégico en el desarrollo e implementación de mejoras en la infraestructura destinada al mantenimiento de nuestra flota vehicular. Este trabajo colaborativo permite adecuar y modernizar las zonas operacionales, garantizando estándares de eficiencia y sostenibilidad.

“Para Veolia, la construcción de una red de aliados estratégicos es fundamental. A través del trabajo mancomunado, buscamos mejorar nuestros procesos operativos y sociales, impulsando la innovación en la gestión integral de residuos. Continuamos avanzando para contribuir al desarrollo económico y social de Cartagena.” puntualizó Yolanda González Puente Gerente General.