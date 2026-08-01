Ministro de Minas y Afinia activan plan por mantenimiento en la planta de regasificación

Ricardo José Arango, gerente de Afinia, junto al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma en su visita por la empresa. // Afinia

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma visitó el Centro de Control de Afinia, filial del Grupo EPM, para revisar la operación del sistema eléctrico en el Caribe y las acciones que se adelantan ante el aumento de la demanda por las altas temperaturas y la llegada del Fenómeno de El Niño. Durante la jornada también se abordó el mantenimiento que se ejecuta en la planta de regasificación que hasta la mañana se registraba un avance del 30%.

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El Ministro, junto al gerente de Afinia, Ricardo Arango, y su equipo, analizó el comportamiento del consumo eléctrico en la región.

“Estamos revisando la demanda de energía eléctrica, por eso estamos aquí en el centro de control de Afinia visitando las instalaciones, hemos visto un aumento preocupante de la demanda del consumo de energía eléctrica”, señaló.

Agregó que “estos cinco días seguramente serán el preámbulo de lo que vamos a vivir en el Fenómeno del Niño que va a estar, como lo ha dicho la autoridad climática, intenso y largo”.

El jefe de la cartera minero-energética destacó que el aumento de consumo se presenta específicamente en la zona del Caribe, donde se realiza monitoreo permanente. Por ello, hizo un llamado a la solidaridad y a la cooperación entre todos los agentes del sector.

“Eso requiere de medidas de mucha cooperación, de solidaridad, entre todos los agentes, porque si cada uno actúa con individualismo, pues obviamente fracasaremos como sociedad, como nación. Lo que necesitamos es pasar este evento climático. juntos”, afirmó.

El Ministro informó que, desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, se han adoptado medidas regulatorias para fomentar el ahorro de energía.

“Hemos dejado desde la Comisión de Energía, Comisión de Regulación de Energía, medidas regulatorias para aliviar, para fomentar el ahorro, para premiar a quienes se ahorren y para sancionar a quienes derrochan”, explicó.

De igual forma, anunció que se trabaja en la incorporación de más energía al sistema, especialmente solar, y en una ruta de 53 medidas construida con XM y el Centro Nacional de Despacho para garantizar la estabilidad eléctrica durante la temporada crítica.

Por su parte, el gerente de Afinia, Ricardo Arango, explicó que se ha superado en más de 200 MW la demanda que se tenía estimada, en zonas de Córdoba y Sucre, así como en zonas del Cesar.

Arango también se refirió al comportamiento de la red por las altas temperaturas,

“Hemos tenido situaciones de sobrecarga en algunos circuitos que ocasionan el disparo de los sistemas de protección de los circuitos o de la subestación, pero se retorna el servicio tan pronto devuelve las cargas a nivel normal”.

El gerente les solicitó a todos los clientes-usuarios solidaridad para disminuir el consumo, sobre todo en estos momentos y prepararse para los momentos complejos a enfrentar con el Fenómeno del Niño.

Afinia reiteró su compromiso de continuar operando de forma segura y coordinada, y solicitó a los usuarios hacer uso eficiente de la energía durante los próximos meses.