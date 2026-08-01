Policía frustra hurto y captura a presunto ladrón tras raponazo en el barrio El Cabrero

La Policía Nacional continúa desplegando operativos contundentes contra el hurto en Cartagena, logrando resultados que fortalecen la seguridad y la convivencia ciudadana. En las últimas horas fue capturado un presunto delincuente señalado de cometer un hurto bajo la modalidad de raponazo en el tradicional sector de la calle Real del Cabrero.

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Los hechos se registraron cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje fueron alertados por la víctima, quien manifestó haber sido despojada de una cadena de oro, avaluada en aproximadamente 2 millones de pesos. Gracias a la información suministrada sobre las características del presunto responsable, las patrullas desplegaron un plan candado que permitió interceptarlo en el sector de La India Catalina, cuando se movilizaba en una motocicleta.

Durante el procedimiento fue capturado alias “Marlon”, de 32 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

La víctima destacó y agradeció la oportuna reacción de los uniformados, cuya rápida intervención permitió evitar la huida del presunto responsable.

“La lucha contra el hurto continúa siendo una de nuestras principales prioridades. La capacidad de reacción de nuestras patrullas y el apoyo oportuno de la ciudadanía nos permiten obtener resultados contundentes contra quienes afectan la tranquilidad de los cartageneros. Invitamos a la comunidad a denunciar de manera inmediata cualquier hecho delictivo; esa información es fundamental para seguir capturando a los delincuentes y fortaleciendo la seguridad en Cartagena”, manifestó el señor coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Metropolitana de Cartagena reiteró que, en lo corrido del año, han sido capturadas 654 personas por el delito de hurto, reafirmando su compromiso de mantener operativos permanentes para combatir este fenómeno delictivo y garantizar la seguridad de residentes y visitantes.