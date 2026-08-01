Cae alias “Oscarito” en Serena del Mar luego de despojar de sus pertenencias a una ciudadana

En desarrollo de las acciones operativas para combatir el hurto en todas sus modalidades, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena capturaron en flagrancia a un presunto delincuente conocido con el alias de “Oscarito”, de 36 años y oriundo de Barranquilla, señalado de cometer un atraco en el sector de Serena del Mar, zona norte de la ciudad.

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Los hechos se registraron cuando, durante labores de patrullaje, la ciudadanía alertó a los uniformados sobre un presunto caso de hurto. Al llegar al lugar, los policías encontraron a un grupo de personas que retenía y agredía al presunto responsable, quien, minutos antes, habría intimidado con un arma blanca a una mujer para despojarla de un iPhone 14 Pro Max y un bolso con sus pertenencias, elementos avaluados en aproximadamente 5 millones de pesos.

Tras practicarle un registro personal, los uniformados hallaron en poder del capturado los elementos presuntamente hurtados, los cuales fueron plenamente reconocidos por la víctima como de su propiedad. Alias “Oscarito” fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto.

“Seguimos dando resultados contundentes contra el hurto en Cartagena. La rápida reacción de nuestros uniformados y la oportuna información suministrada por la ciudadanía permitieron capturar en flagrancia a este presunto delincuente y recuperar la totalidad de los elementos hurtados. Invitamos a los cartageneros a seguir denunciando cualquier hecho que afecte su seguridad; trabajamos de manera permanente para proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de todos los ciudadanos”, manifestó el señor coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Metropolitana de Cartagena reitera su compromiso de continuar desarrollando operativos contundentes contra los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123. Gracias a la oportuna información suministrada por los ciudadanos, es posible obtener resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia.