Imparable por Bolívar: Juliana Aray lleva ayudas técnicas a personas con discapacidad en Pinillos

La representante a la Cámara por Bolívar, Juliana Aray Franco, regresó imparable a Pinillos para acompañar la entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad y adultos mayores del municipio.

La entrega incluyó sillas de ruedas, caminadores y bastones, elementos que contribuyen a mejorar la movilidad y autonomía de sus beneficiarios y representan un apoyo para las familias y cuidadores que los acompañan diariamente.

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La jornada hace parte de La Magia de Compartir, iniciativa de cooperación impulsada por la representante y el Gobierno de Taiwán que permitió llevar estas ayudas hasta Pinillos, uno de los municipios del sur de Bolívar donde las condiciones geográficas y las distancias generan mayores dificultades para acceder a determinados servicios y apoyos.

Para Juliana Aray, la entrega tiene además un significado especial porque representa su primera gran gestión a tan solo 11 días de haberse posesionado en su segundo periodo como congresista.

Aray destacó el respaldo del Gobierno de Taiwán y del embajador Víctor Chu, así como el trabajo de la Alcaldía de Pinillos y la Secretaría de Salud Municipal para hacer posible la jornada.

La representante reiteró su compromiso de continuar tocando puertas y gestionando estas grandes oportunidades para seguir, imparable, construyendo un Bolívar para Todos.