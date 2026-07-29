Un hombre deberá pagar 50 años de cárcel por el homicidio de su madre y abuela en Girardota

Girardota- Antioquia

La fiscalía manifestó que un juez dejó en firme la sentencia de 50 años de cárcel contra un hombre acusado de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

El ente investigador informó que Duván Esteban Ruiz Rodríguez, de acuerdo a las pruebas aportadas en el proceso, se logró demostrar que esta persona el pasado 5 de febrero de 2023 ingresó a la vivienda donde vivía con su madre de 52 años y la abuela de 82 años, en el barrio Santana del municipio de Girardota, y agredió a las víctimas.

La adulta mayor recibió cinco heridas con arma blanca mientras dormía en la habitación, mientras que a la madre, que estaba en la sala del inmueble, la golpeó con un objeto contundente en la cabeza y las piernas. Ella fue llevada con vida a un centro médico, pero dos meses después falleció.

Agrega que las dos mujeres, madre y abuela del agresor, eran víctimas de reiteradas agresiones.