Miembros de la Policía fueron atacados por integrantes del Clan del Golfo en Salgar, Antioquia

Salgar- Antioquia

La tarde de este martes se registró un ataque armado a la policía por un grupo de hombres que se movilizaba en moto armada por el área urbana en el municipio de Salgar. Al ver la presencia de la policía, se registró una confrontación.

Según el reporte de la novedad, esto ocurrió en el sector conocido como La Trilladora. En este lugar, unos diez hombres en cinco motos estaban merodeando por la zona. Al ser alertada la fuerza pública, acuden a la verificación y sorprenden a los ilegales que serían presuntos integrantes del Clan del Golfo. Estos disparan contra los uniformados, quienes responden y se inicia el cruce de disparos. Luego los ilegales huyeron hacia zona rural, hacia la vereda La Clara.

No se reportan policías lesionados ni vehículos institucionales afectados; además, ninguno de los ilegales. Sin embargo, se activó un plan de seguridad para rastrear si llega alguna persona herida a un centro asistencial de la subregión del suroeste de Antioquia y verificar si está relacionado con el ataque a la policía para capturarlo.

Las autoridades están solicitando a la comunidad apoyo para identificar a los ilegales y capturarlos para evitar que sigan intimidando a la comunidad.