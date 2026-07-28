Dos exintegrantes del frente 36 se enfrentaron en Briceño: tres ilegales quedaron heridos
Según las fuentes consultadas, el combate entre las disidencias de Primo Gay del frente 5 y el Clan del Golfo comandado por alias W se registró en la vereda Cucurucho durante varios días.
Briceño- Antioquia
La comunidad cercana a la vereda Cucurucho del municipio de Briceño reportó fuertes combates entre grupos ilegales que se extendieron durante tres días y que generaron zozobra en la zona rural de esa población del norte de Antioquia. Según las fuentes consultadas, la confrontación fue entre el frente 5 de las disidencias lideradas por alias Promo Gay y escabecilla del frete 36 y el Clan del Golfo, que comanda alias W, exintegrante del frente 36.
La confrontación bastante fuerte se registró en esa vereda cercana al corregimiento de Travesías. Allí hubo lanzamiento de drones con explosivos, detonaciones que fueron escuchadas por los campesinos de la zona. Según la información conocida por Caracol Radio, este combate que inició el sábado y se extendió hasta el lunes habría dejado tres guerrilleros heridos. Se investiga si hay un fallecido del clan del Golfo.
Según las fuentes, la vereda Cucurucho ha sido controlada durante mucho tiempo por las disidencias, pero sus enemigos han intentado ingresar a esa zona con la intención de seguir arrebatándoles territorio. Agregan que en esa vereda se escondió durante mucho tiempo el abatido alias ‘Cabuyo’, quien fue el máximo jefe del frente 36. También, es la vereda de donde es alias El Flaco, ya capturado, y quien es otro de los exguerrilleros que se cambiaron de bando con W y Calucho para combatir a sus antiguos compañeros para controlar la zona, especialmente la minería ilegal, como lo había dejado en evidencia en un anterior artículo de Caracol Radio. Anota la información suministrada a este medio de comunicación: que la vereda Cucurucho es pequeña y actualmente tendría no más de 15 familias.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...