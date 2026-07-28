Dos exintegrantes del frente 36 se enfrentaron en Briceño: tres ilegales quedaron heridos

Briceño- Antioquia

La comunidad cercana a la vereda Cucurucho del municipio de Briceño reportó fuertes combates entre grupos ilegales que se extendieron durante tres días y que generaron zozobra en la zona rural de esa población del norte de Antioquia. Según las fuentes consultadas, la confrontación fue entre el frente 5 de las disidencias lideradas por alias Promo Gay y escabecilla del frete 36 y el Clan del Golfo, que comanda alias W, exintegrante del frente 36.

La confrontación bastante fuerte se registró en esa vereda cercana al corregimiento de Travesías. Allí hubo lanzamiento de drones con explosivos, detonaciones que fueron escuchadas por los campesinos de la zona. Según la información conocida por Caracol Radio, este combate que inició el sábado y se extendió hasta el lunes habría dejado tres guerrilleros heridos. Se investiga si hay un fallecido del clan del Golfo.